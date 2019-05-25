Дешево и сердито: составлен рейтинг европейских стран с самыми дешевыми отелями

Эксперты проанализировали стоимость проживания в отелях Европы и определили самые дорогие и самые дешевые направления.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Согласно рейтингу, опубликованным порталом OneTwoTrip дешевле всего туристам обойдется ночь на Балканах, а вот за номер в отеле в Монако или в странах Северной Европы придется заплатить значительную сумму.

Эксперты сервиса подсчитали среднюю стоимость одной ночи в отелях категории "четыре звезды".

В список стран, где за проживание нужно отдать не более 3500 рублей, попали Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина. Также относительно недорого обойдется номер в гостинице в Молдавии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

На первом месте среди стран с самой высокой стоимостью проживания — княжество Монако. За ночь в отеле категории "четыре звезды" здесь придется заплатить в среднем 23 тысячи рублей.

Одна ночь в отелях Исландии, в основном сосредоточенных в столице, стоит около 11 тысяч рублей.

На третьем месте расположилось небольшое княжество Лихтенштейн. Ночь в местном отеле обойдется в среднем в десять тысяч рублей.

Красиво и недорого: Абхазия возглавила рейтинг бюджетного отдыха>>



В список стран, где средняя стоимость проживания в отеле довольно высока, вошли Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Ирландия.