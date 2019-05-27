Верховный суд Украины приступил к рассмотрению кассации на арест Вышинского

15 мая исполнился ровно год, как руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского держат в заключении.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Верховный суд Украины для рассмотрения кассации, рассказал его адвокат Андрей Доманский, передает РИА Новости.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник рассматривает кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания.

"Заседание началось с задержкой из-за доставки Вышинского в суд. Я заявил ходатайство о продолжении слушания дела без использования стеклянной кабины, в которую поместили Кирилла. Суд удалился в совещательную комнату", - рассказал Доманский.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.