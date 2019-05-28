Абэ о японо-американском союзе: достигли "небывалой мощи"

CУХУМ, 28 мая – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного с Дональдом Трампом осмотра вертолетоносца "Кага", заявил, что новая его модификация позволит превратить его в авианосец, что послужит укреплению мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости. © Sputnik / Сергей Красноухов Песков: союз Японии и США будет учтен при обсуждении мирного договора

"Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории. Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости. Мы твердо выступаем за открытый и свободный Индийский и Тихий океаны. Вертолетоносец "Кага" в прошлом году был направлен на запад Тихого океана и в Индийский океан, где вел патрулирование в тесном сотрудничестве с американскими военными. Его модификация, которая позволит разместить на нем истребители короткого взлета и вертикальной посадки, послужит укреплению мира и стабильности нашей страны и региона", - сказал Абэ, выступая перед японскими и американскими военнослужащими.

"Кага" - один из двух вертолетоносцев Японии, которые в соответствии с планом будут переоборудованы под авианосцыдля размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония закупит у США более 100 самолетов F-35 двух модификаций.

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Конституция Япония запрещает стране обладать наступательными вооружениями, поэтому Токио отмечает, что состоящие на вооружении сил самообороны четыре вертолетоносца по многим параметрам совпадают с авианосцами и выглядят очень похоже на ударные авианосцы, но таковыми не являются, так как не могут перевозить истребители, а только вертолеты. В этой связи Япония намерена размещать истребители на "Идзумо" не постоянно, а лишь во время чрезвычайных ситуаций или учений.

"Идзумо" - один из двух наиболее новых и крупных военных кораблей морских сил самообороны, спущенный на воду в 2015 году. Строительство вертолетоносца заняло три года и обошлось в 130 миллиардов иен (более 1 миллиарда долларов). Длина палубы составляет 248 метров, ширина — 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Его собрат по классу вертолетоносец "Кага" - четвертый в ряду вертолетоносцев Японии.

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Кроме этих двух кораблей силы самообороны располагают еще двумя вертолетоносцами типа "Хюга", палуба которых короче на 50 метров. Первый японский вертолетоносец "Хюга" вступил в строй восемь лет назад. Его водоизмещение составляет почти 14 тысяч тонн, длина 197 метров. На его палубе могут разместиться три вертолета, а всего он может перевозить 11 вертолетов.