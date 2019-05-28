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Новые правила медицинского страхования введены в России

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Полис обязательного медицинского страхования получили 50 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

© Sputnik / Максим Блинов
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Согласно приказу, поликлиники усилят работу по профилактике различных заболеваний. На ближайшие два года намечено проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех россиян, после чего для каждого жителя определят группу здоровья.

Если у кого-либо будет обнаружено хроническое заболевание и такому человеку будет необходим постоянный контроль врача, его поместят под диспансерное наблюдение.

Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год, а если человек забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения.

Более того, страховые компании будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.

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Помимо этого, если у пациент сомневается в качестве проведенного обследования и лечения, представители страховых компаний назначат экспертизу оказанных услуг.

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Теги:
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