Косовский спецназ задержал российского сотрудника миссии ООН

Сербские власти уже оповестили представителей международного сообщества о происходящем и пригрозили ответом, если косовский спецназ не прекратит свои действия.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовская полиция задержала россиянина, который входит в состав миссии ООН (УНИМК) в Косово и Метохии, передает РИА Новости.

По его информации, россиянина зовут Михаил Краснощенков. Сотрудники спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись утром на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере Косово. По данным СМИ, задержаны 19 человек - сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица.

"Албанские силы задерживали несколько десятков лиц на севере Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Полицейские вторглись на север Косово и Метохии с 73 машинами, в основном бронированными. Еще 50 ждут в южной части Косовска-Митровицы, и еще 15 — на территории муниципалитета Сербица. Есть информация о 23 задержанных сербах ", — рассказал Вучич.

Также сообщается, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.

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Вучич привел в полную боеготовность подразделения армии и полиции Сербии.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан полицией в Косово, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов.

"Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - заявил Тачи.

Москва, в свою очередь, рассматривает обострение ситуации в Косово как очередную провокацию Приштины, говорится в заявлении МИД России.

"Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем", - сказано в заявлении.

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В министерстве отметили, что в ходе переговоров Белграда и Приштины при участии Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет.

"Тем не менее, на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных Сил для Косово, имеющих необходимый мандат Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и безопасности в крае", - отметили в ведомстве.

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Посольство России в Сербии резко осудило операцию спецназа на севере Косово, в ходе которой был задержан гражданин России, сотрудник миссии ООН, и потребовало немедленно освободить россиянина.

"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в сообщении дипмиссии.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

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В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

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Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.