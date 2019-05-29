Берлускони и другие "друзья Путина": как обновился Европарламент

Две фракции евроскептиков и националистов в новом составе Европарламента могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, что чуть меньше, чем согласно предыдущей оценке ЕП по итогам выборов.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. По результатам выборов в Европарламент евроскептики вырвались вперед во Франции, Италии, Великобритании и Польше. От Латвии прошли представители двух русскоязычных партий. О лидерах правой волны — в материале Ксении Мельниковой и Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Обещал и вернулся

В большую политику возвращается Сильвио Берлускони. Один из богатейших и влиятельнейших граждан Италии, он не раз покидал политический Олимп. На него заводили десятки уголовных дел, обвиняя в коррупции, взятках, мошенничестве и сексуальных преступлениях. Однако никому так и не удалось отправить его в тюрьму.

© Sputnik / Владимир Федоренко Володин о результатах выборов в Европарламент: запрос на суверенный курс

Левые газеты вовсю трубили, что "эпоха Сильвио закончилась". Но он пообещал "вернуться и победить". Так и вышло. Ему 82, он неважно себя чувствует, но полон оптимизма. Правда, пока неясно, как политик, осужденный за финансовые махинации, будет работать в Европарламенте, поскольку ему запрещено выезжать за пределы страны.

Другие итальянские триумфаторы — партия ярого правопопулиста Маттео Сальвини. Именно эта партия летом 2014-го инициировала в парламенте создание депутатской группы "Друзья Путина", требующей отмены антироссийских санкций.

Все эти годы Сальвини активно критикует политику ЕС в отношении Москвы. Выступая в середине мая на акции в Милане, он заявлял, что санкции "ничего не решили", они лишь "наносят ущерб экономике европейских стран". На вопрос, когда именно могут снять ограничительные меры, он ответил так: "Дайте мне попасть в руководство ЕС, а там посмотрим."

© REUTERS / Alessandro Garofalo Маттео Сальвини после объявления итогов голосования в Европарламент в Милане, Италия

Папина дочка

Вернулась в Европарламент и одна из самых узнаваемых и ярких политиков Европы — Марин Ле Пен. Ее взгляды и убеждения хорошо известны, но личную жизнь она тщательно охраняет.

Третья дочь в семье бывшего офицера Иностранного легиона, будущего основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена и блондинки-фотомодели Пьеретт Лалан родилась в одном из фешенебельных пригородов Парижа, своего рода французской "Рублевке". Отец воспитывал дочерей в строгости, Марин с детства отличалась расчетливым умом и железным характером. Когда ей было восемь лет, около их дома взорвали бомбу. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, хотя несколько выбитых стекол все-таки поцарапали девочку.

© REUTERS / Charles Platiau Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Париже

Отец Ле Пен был известным ультраправым политиком, поэтому Марин и ее сестрам в школе сильно доставалось от одноклассников. Дети травили девочек, называя их отца фашистом. Тем не менее Марин хорошо училась и поступила на юридический факультет. Одногруппники потом вспоминали, что она не пропускала молодежные тусовки, ведя довольно раскрепощенный образ жизни. Отношения с молодыми людьми обычно не длились долго — по словам Марин, на мужчин "сильно давила тень ее отца".

Это же мешало и ее адвокатской карьере. Французы старались избегать юриста с фамилией Ле Пен. По иронии судьбы к ней за помощью зачастую обращались нелегальные мигранты. Устав защищать их интересы, она отправилась в юридическую службу "Национального фронта", которую впоследствии и возглавила.

Марин Ле Пен во Франции не раз упрекали в тесных связях с Россией. В разгар предвыборной президентской гонки в 2017 году она прилетала в Москву, где общалась с парламентариями и встретилась с президентом Владимиром Путиным. Ле Пен всегда называла антироссийские санкции "глупыми и несправедливыми", поддерживала позицию России по Украине и выступала за расширение сотрудничества с Москвой. Ее оппоненты утверждали, что она просила в Москве финансирование, однако Ле Пен категорически это опровергала.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Выборы в Европарламент

"Человек из народа"

От Британии больше всего депутатских кресел займет партия Найджела Фараджа, поддерживающая Brexit. Впрочем, ненадолго: уже осенью Соединенное Королевство покинет Евросоюз.

Фарадж уже двадцать лет заседает в Европарламенте. Однако высокая зарплата брюссельского депутата, респектабельная семья не мешают ему, выпускнику частной школы, называть себя "человеком из народа", выступающим против британских элит. "Мы, простые люди, оплот Британии, вернем себе страну", — любит потворять он. И взывает с трибуны: "Почему наши дети не могут попасть в школу? Все места заняты мигрантами". Чтобы сгладить резкость, фотографируется в окружении темнокожих соратников.

© REUTERS / Hannah Mckay Противники Brexit в Лондоне

В Британии Фараджа не воспринимали всерьез. Но в Европарламенте он развернулся. Британские СМИ выставляли его клоуном — Фараджа подобная реклама не смущала. В Брюсселе он сдружился с другими евроскептиками и правопопулистами.

Не боясь прослыть ксенофобом и даже расистом, Фарадж не оставлял камня на камне от европейских элит. Устав от британского истеблишмента, избиратели в Соединенном Королевстве все больше симпатизировали нетрадиционному политику. Умело эксплуатируя популистскую риторику, он добился огромной популярности. Именно он заставил Дэвида Кэмерона согласиться на референдум о выходе страны из ЕС, а потом добился того, что электорат поддержал Brexit. Фарадж внес свою лепту и в отставку Терезы Мэй.

Что касается отношений с Москвой, то он активно поддерживает Россию на мировой арене, будь то референдум в Крыму или ситуация со Скрипалями.

© REUTERS / Henry Nicholls Лидер партии "Брексит" Найджел Фарадж и новые члены Европейского парламента от партии в Лондоне

Кошки и партия

В Польше 43 процента набрала партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, выступающего за роспуск Евросоюза. В их тандеме с братом Лехом, погибшим в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года, Ярослав всегда считался лидером.

Однояйцевые близнецы, Лех и Ярослав, все делали вместе: сидели за одной партой в школе, поступали в университет, учились на юристов, потом стали диссидентами и активистами антикоммунистического движения. Говорят, братья были настолько похожи, что даже в семье их порой путали.

© Sputnik / Джорди Бойшареу Карлес Пучдемон избран депутатом Европарламента от Испании

Первая известность к ним пришла в 13 лет — они снялись в детском фильме "Двое, которые украли Луну" про непослушных близнецов Яцека и Плацека. Если в киноленте братья играли отрицательных героев, на ошибках которых предстояло учиться польским школьникам, то в жизни были послушными мальчиками. Лех создал семью, а вот Ярослав так и не женился, предпочитая жить с матерью и кошками.

Карьеру в политике они начинали в канцелярии президента Леха Валенсы, однако испортили с ним отношения, обвинив главу государства в уступках коммунистам, поскольку тот не захотел отправлять в отставку чиновников, которые сделали карьеру в годы социализма. Валенса с тех пор при любом удобном случае критиковал братьев, заявляя, что они "не способны вести созидательную работу, а могут только разрушать".

Ярослав основал правую партию "Право и справедливость", а его брат стал мэром Варшавы. Учитывая, что левое правительство, находившееся у власти, переживало один коррупционный скандал за другим, избиратели все больше смотрели в сторону правых, призывавших к "моральной революции в Польше". Братья выступали против однополых браков, абортов и разводов, пропагандировали аскетизм. В их кабинетах был минимум мебели — но обязательно флаг Польши и распятие над дверью. После гибели брата Ярослав сделал основную ставку на польский национализм, евроскептицизм и антироссийские лозунги.

© REUTERS / Kacper Pempel Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в Кракове, Польша

Русские прибалты

В Европейском парламенте будут представлены сразу две русскоязычные партии Латвии: "Согласие" Нила Ушакова и "Русский союз Латвии".

Получить комментарий бывшего мэра Риги РИА Новости не удалось. Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, политик отказывается общаться с российскими федеральными СМИ. К слову, в программе его партии "Согласие" нет ни слова о том, что она представляет интересы русскоязычного населения. Ушаков также не стал поддерживать акции против отмены обучения на русском языке.

© REUTERS / Ints Kalnins Голосование на выборах в Европейский парламент в Риге, Латвия

"Русский союз Латвии" под руководством Татьяны Жданок считается даже слишком пророссийским. Жданок рассказала РИА Новости, что в Европарламент избирается в четвертый раз. По ее мнению, главная проблема для русскоязычного населения сейчас — ликвидация образования на русском языке.

Осенью прошлого года партия пыталась пройти в латвийский сейм, однако потерпела поражение. "Конечно, мы продолжаем нашу борьбу за права русскоязычного населения Латвии, но, чтобы быть услышанными, нам нужна трибуна, и Европарламент — это как раз такое место", — говорит она.

"Русский союз Латвии" часто обвиняют в том, что им управляют из Москвы. Но партия, по словам политика, отстаивает интересы русскоязычных граждан в Латвии, а вовсе не интересы Кремля. "Более того, у нас много претензий к Москве. Главная заключается в том, что после распада СССР руководство России не осознало глубину проблем, которые возникли с русскоязычными в странах Балтии. Не до конца осознают в Москве глубину этих проблем и сегодня. До сих пор страна разделена на две общины: на латышей и нелатышей, на граждан и неграждан", — подчеркнула собеседница РИА Новости.

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Политик пообещала отстаивать права русскоязычного населения, а также бороться за сохранение возможности обучения в школах на русском языке.