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Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

© Foto / Mike Freer
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Минобороны России регулярно призывает Вашингтон прекратить подобные операции, однако Пентагон ответил на это отказом.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Воздушный борт ВВС США Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157316 поднялся в воздух с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. В 12:15 по московскому времени самолет-разведчик приблизился к берегам Крыма.

По данным на 13:10, самолет все еще проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья России. Он закончил миссию в 14:40.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в том числе американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

 

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Теги:
разведданные


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