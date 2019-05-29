Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

Минобороны России регулярно призывает Вашингтон прекратить подобные операции, однако Пентагон ответил на это отказом.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Воздушный борт ВВС США Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157316 поднялся в воздух с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. В 12:15 по московскому времени самолет-разведчик приблизился к берегам Крыма.

13:10 мск.

Продолжает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/hGukBdi2fA — PlaneRadar (@ua4wiy_) 29 мая 2019 г.

По данным на 13:10, самолет все еще проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья России. Он закончил миссию в 14:40.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в том числе американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.