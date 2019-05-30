Далай-лама раскрыл секрет счастья

Каждый человек может быть счастлив, уверен Далай-лама, независимо от его религиозных и политических предпочтений, социального положения, а также материальной успешности.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

"Настоящее же счастье связано с шестым сознанием. В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания – ментальный. Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера. А потому, если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о том, как быть счастливым.

По его мнению, "в западном мире образование в целом направлено на обретение материальных ценностей", но "материальные ценности могут подарить нам только чувственные наслаждения".

Человек способен получать удовольствие от спортивных состязаний и зрелищ, от приятной музыки, от вкусной еды, запахов и прикосновений.

"Ощущение счастья, которое они испытывают при этом, полностью основано на чувственном восприятии. Такое счастье непостоянно. Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания", - подчеркнул духовный лидер.

Далай-лама также отметил, что "ментальное сознание - выше видов сознания, связанных с органами чувств". "Но в силу того, что мы ведем материалистический образ жизни, мы становимся рабами чувственных переживаний", - констатировал Далай-лама. Он призвал всех, осознанно желающих быть счастливыми, уходить от этого "рабства", "работать с ментальным уровнем" сознания - и достигать "покоя ума".

"Среди различных религиозных и философских традиций традиция монастыря-университета Наланды - самая современная и научная. Вы можете ее применять… Те, кто принадлежит к традиционным буддийским сообществам. Кроме того, сегодня все больше небуддистов среди россиян, в том числе профессура МГУ, проявляют интерес к традиции Наланды, к науке об уме. Это очень обнадеживающий знак. Сейчас ситуация действительно созревает", - резюмировал Далай-лама.

Россия – это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума, уверен духовный лидер.