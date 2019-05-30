Эрдоган: Турция стремится к вступлению в Евросоюз

Еврокомиссия обнародовала в среду ежегодный доклад, в котором отмечается, что Турция, которая формально остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, "серьезно отступив" от базовых принципов.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о стремлении страны к вступлению в Евросоюз, несмотря на преграды, передает РИА Новости.

"Есть стандарты юриспруденции в Евросоюз. Мы развиваем нашу судебную систему на высшем уровне. Мы сохраняем нашу приверженность вступлению в ЕС, несмотря на то, что встречаем на своем пути преграды", - заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, многие положения турецкой судебной системы будут пересмотрены.

© Sputnik / Сергей Гунеев Турцию поставили перед выбором: если исключат из НАТО, можно войти в ОДКБ

"В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка будет применяться только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент. Мы расценили, что в необходимых случаях прекращение доступа может быть осуществлено ограниченно, не на весь контент сайта", - добавил президент Турции.

По его словам, блокировка в Сети должна использоваться таким образом, чтобы не оказывать влияние на свободу слова.

"Борьба с преступлениями, совершаемыми через интернет, имеет огромное значение. Но одновременно индивидуальные права пользователей также должны быть защищены", - резюмировал Эрдоган.

СМИ: Меркель против переговоров о вступлении Турции в состав ЕС>>

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

Эрдоган: можем инициировать референдум о вступлении Турции в Евросоюз>>

В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.