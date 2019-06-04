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Королева Елизавета вол время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Букингемском дворце

Не по протоколу: Трамп коснулся спины королевы Елизаветы Второй

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В ходе государственного визита президента США в Великобританию запланирован ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп, судя по съемке с государственного банкета в его честь в Букингемском дворце, допустил секундное нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп
© AFP 2019 / Mandel Ngan
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Трамп, "отличившись" несколько раз во время прошлогоднего визита в Великобританию, во время нынешнего государственного визита старается идеально соблюдать протокольные требования. Его жест на государственном банкете был явно инстинктивным: глава американского государства перед этим произнес речь, в которой заявил о своем глубоком восхищении королевой. Поднимая тост, он выразил благодарность Елизавете Второй не только за теплый прием, но и за прекрасную погоду, чем заставил королеву улыбнуться.

У Трампа случился еще один трудный момент: по прибытии в Букингемский дворец он должен был произвести смотр роты почетного караула и не был уверен, когда и за кем ему нужно идти, на выручку пришел принц Чарльз.

Кроме того, президент США не узнал свой собственный подарок для королевы Великобритании Елизаветы II, который преподнес ей в прошлом году.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Во время визита в Букингемский дворец королева Великобритании, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, подаренной Трампом во время прошлого визита, спросила, узнает ли он эту статуэтку. Однако президент США не понял, что этот экспонат является его прошлогодним подарком, и ответил отрицательно.

Директор Королевской коллекции Тим Нокс напомнил, что Трамп подарил статуэтку по время чаепития в Виндзорском замке в июле прошлого года. Но он также попытался сгладить ситуацию, сказав, что "лошади очень похожи друг на друга".

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Куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила супруга предшественника Трампа Мишель Обама. Она не просто дотронулась до королевы, а обняла ее, так что Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.

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Теги:
Елизавета II, Дональд Трамп


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