"Король Ямагаты": сорт вишни с самыми крупными в мире плодами вывели в Японии

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Cелекционеры из Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, вырастающими в диаметре до трех сантиметров, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Сорт, названный "Красный король Ямагаты", был выведен в одноименной префектуре Ямагата. По информации телеканала, целью производителя было получить плоды достаточно большого размера, так как вне Японии именно такой вид плодов вишни пользуется наибольшим спросом.
直径約３ｃｍ 世界最大級のさくらんぼ 名前は「やまがた紅王」 #nhk_news https://t.co/giboCv0ln9— NHKニュース (@nhk_news) 4 июня 2019 г.
Начало продаж вишни этого сорта за границу, в частности, в Китай и Южную Корею, ожидается примерно через три года.