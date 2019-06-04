"Король Ямагаты": сорт вишни с самыми крупными в мире плодами вывели в Японии

Селекционерам удалось вывести сорт вишни, плоды которого достигают в размере около трех сантиметров и являются самыми крупными в мире.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Cелекционеры из Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, вырастающими в диаметре до трех сантиметров, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Сорт, названный "Красный король Ямагаты", был выведен в одноименной префектуре Ямагата. По информации телеканала, целью производителя было получить плоды достаточно большого размера, так как вне Японии именно такой вид плодов вишни пользуется наибольшим спросом.

Начало продаж вишни этого сорта за границу, в частности, в Китай и Южную Корею, ожидается примерно через три года.