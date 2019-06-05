11:36 05 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.42
Поиск

США назвали "небезопасным" перехват самолета-разведчика российским Су-35

© Sputnik / Антон Балашов
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась, отметили в Минобороны России.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российский Су-35 во вторник трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США.

© Foto / Mike Freer
Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

Сообщается, что перехваты происходили в течение почти трех часов. Вторую "встречу" американцы считают "небезопасной", поскольку Су-35 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета.

"Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут", — отметили военные.

Хоть российский самолет и находился в международном воздушном пространстве, эти действия были "безответственными", подчеркнули в пресс-службе Шестого флота США.

"Мы ожидаем, что российская сторона будет вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов. Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе", — сказано в заявлении.

Минобороны России, в свою очередь, опровергло сообщения флота США о якобы небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

Истребитель Су-27. Архивное фото
© Виталий Аньков
Обнародованы кадры перехвата Су-27 американского самолета-разведчика

"Четвертого июня около 12:30 российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что для распознавания воздушной цели в воздух поднялся истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на российской авиабазе Хмеймим. На безопасной дистанции экипаж российского истребителя идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".

"После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", - сказано в сообщении.

План "перехват": Су-27 "встретил" американский самолет-разведчик над Балтикой>>

Более того, в 15:41 мск российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

"В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства", - отметили в Минобороны России.

Минобороны подчеркивает, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Обращений от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии российскому командованию не поступало.

По теме

Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Россией
Американские самолеты-разведчики были замечены вдоль Черноморского побережья
Три военных самолета-разведчика были замечены у границ России
Теги:
Министерство обороны РФ, разведка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эмили Ратаковски
Роскошь и красота: изящные образы модной премии CFDA Awards 2019
Мексиканская Атлантида: затопленный храм времён конкистадоров показался из воды
"Мексиканская Атлантида": затопленный храм XVI века показался из воды
Сколько стоит выпускной в Абхазии
"Выпускная" цена: во сколько обойдется в Абхазии прощание со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia