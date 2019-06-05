США назвали "небезопасным" перехват самолета-разведчика российским Су-35

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась, отметили в Минобороны России.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российский Су-35 во вторник трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США.

Сообщается, что перехваты происходили в течение почти трех часов. Вторую "встречу" американцы считают "небезопасной", поскольку Су-35 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета.

"Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут", — отметили военные.

Хоть российский самолет и находился в международном воздушном пространстве, эти действия были "безответственными", подчеркнули в пресс-службе Шестого флота США.

"Мы ожидаем, что российская сторона будет вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов. Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе", — сказано в заявлении.

Минобороны России, в свою очередь, опровергло сообщения флота США о якобы небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

"Четвертого июня около 12:30 российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что для распознавания воздушной цели в воздух поднялся истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на российской авиабазе Хмеймим. На безопасной дистанции экипаж российского истребителя идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".

"После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу", - сказано в сообщении.

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Более того, в 15:41 мск российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение американского самолета-разведчика Р-8А "Посейдон" к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

"В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства", - отметили в Минобороны России.

Минобороны подчеркивает, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Обращений от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии российскому командованию не поступало.