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Изральские полицейские на блок-посту вблизи города эль-Ариш, архивное фото

Боевики атаковали КПП в Египте: восемь полицейских погибли

© AFP 2019 / KHALED DESOUKI
В мире
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Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что боевики провели массированный обстрел полицейского блок-поста.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на египетское телевидение.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что боевики обстреляли полицейский блок-пост.

​Нападение, по предварительным данным, совершили члены группировки "Вилаят Сина", которая является подразделением, запрещенного во многих странах мира, в том числе в России, "Исламского государства"*.

Местные СМИ сообщают, что египетская армия преследует террористов, в том числе с воздуха.

*Запрещенная в России террористическая организация

Теги:
Египет


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