Боевики атаковали КПП в Египте: восемь полицейских погибли

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на египетское телевидение.
Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что боевики обстреляли полицейский блок-пост.
⭕️عاجل| الداخلية: استشهاد ضابط و7 أفراد في هجوم إرهابي على كمين بـ #العريش#مصراوي #حوادث #masrawy #Egypt #سيناء https://t.co/SBCrvWuBxm— مصراوي (@masrawy) 5 июня 2019 г.
Нападение, по предварительным данным, совершили члены группировки "Вилаят Сина", которая является подразделением, запрещенного во многих странах мира, в том числе в России, "Исламского государства"*.
Местные СМИ сообщают, что египетская армия преследует террористов, в том числе с воздуха.
*Запрещенная в России террористическая организация