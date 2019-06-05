Неунывающий: Ален Делон в 83 года записал новую песню

Композиция называется Je n'aime que toi ("Я люблю только тебя"), слова к ней написала француженка Джулия Пари, а музыку - канадский автор Рик Аллисон.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Знаменитый французский актер, секс-символ нескольких поколений Ален Делон записал в возрасте 83 лет новую песню, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Closer.

"Доказательство того, что и в 83 года актер все еще полон энергии", - пишет издание. Песня записывалась на студии Studio Saint Germain в Париже.

В клипе на песню запечатлен сам Делон в студии, о время записи композиции. Не громким, проникновенным голосом он произносит слова песни, которая не очень похожа на песню - скорее, на искреннее письмо о любви. Рядом на рояле играет Аллисон, а Пари наблюдает за этим, тоже надев студийные наушники.

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.

В конце мая в ходе Каннского фестиваля 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф. Как ранее рассказал актер, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.