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Кадр из фильма Красотка

Правда о "Красотке": Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма

Touchstone Pictures (1990)
В мире
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Комедийная мелодрама "Красотка", повествующая об истории любви успешного финансиста Эдварда Льюиса и уличной проститутки Вивиан, вышла в свет в 1990 году.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Актриса Джулия Робертс в совместном интервью Variety с Патрисией Аркетт рассказала, как финал должен был быть у фильма "Красотка" в оригинальной версии сценария, сообщает РИА Новости.

Как вспомнила Аркетт, в начале своей карьеры она принимала участие в кастинге на роль в фильме "3000", который должны были снимать по оригинальному сценарию для "Красотки". Завершение линии главных героев планировалось совсем не таким, каким его увидели зрители.

"Персонаж Ричарда Гира должен был выкинуть ее из машины, швырнуть ей деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке", — рассказала Робертс.

Аркетт отметила, что кинокартина "3000" в итоге не вышла на экраны, так как компания, которая занималась съемками, закрылась. Впоследствии она узнала, что сценарий был переделан.

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Комедийная мелодрама "Красотка", рассказывающая о любви успешного финансиста Эдварда Льюиса и уличной проститутки Вивиан, вышла на экраны в 1990 году. Главные роли в ней сыграли Джулия Робертс и Ричард Гир. За эту роль Робертс номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

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Теги:
Джулия Робертс


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