Глава "Росстеха" рассказал, как США мешали строить оружейный завод в Венесуэле

Строительство завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов в Венесуэле планируется закончить до конца 2019 года.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что ША мешали России доставлять станки на завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле

"Усиливать [присутствие] необходимости нет, потому что мы и так там присутствуем достаточно давно. Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится [строительство] - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - цитирует Черезова РИА Новости.

Он выразил надежду, что несмотря ни на что завод будет достроен.

"Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию… А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили. Поэтому предсказать, когда мы закончим, сложно", - пояснил глава "Ростеха".

Ранее сообщалось, что строительство планируется закончить до конца этого года. До этого сроки несколько раз переносились.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.

США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. В январе Вашингтон ввел рестрикции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, которая приносит бюджету ощутимый доход.