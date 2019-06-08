Боевики, напавшие на полицейских, уничтожены в Египте

Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли 5 июня при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Силы безопасности Египта ликвидировали четырех террористов, причастных к недавнему нападению на полицейский КПП на Синайском полуострове в районе города эль-Ариш, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Йоум7".

Рейды на Синае проходят в рамках операции по преследованию и уничтожению боевиков, атаковавших в минувшую среду блокпост вблизи города Эль-Ариш. Жертвами боевиков тогда стали восемь силовиков. Ответственность за нападение взяла группировка "Вилаят Сина", которая принадлежит к запрещенному во многих странах мира, в том числе в России, "Исламскому государству"*.

Синайский полуостров остается одним из самых напряженных и опасных регионов в Египте. Промышляющие здесь террористы регулярно нападают на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.

* Запрещенная в России террористическая группировка.