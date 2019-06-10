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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского

Дело Вышинского обсудят в ОБСЕ

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (177)
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Российский сенатор Алексей Пушков намерен обсудить с представителями ОБСЕ ситуацию вокруг руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обсудит с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают на Украине в госизмене.

Встреча пройдет в Вене 17 июня. В ходе визита Пушков также намерен встретится и с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой также может быть обсуждена ситуация вокруг Вышинского.

Незаконное задержание>>

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (177)

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