Дело Вышинского обсудят в ОБСЕ

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обсудит с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают на Украине в госизмене.

Встреча пройдет в Вене 17 июня. В ходе визита Пушков также намерен встретится и с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой также может быть обсуждена ситуация вокруг Вышинского.

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Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.