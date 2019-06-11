Что такое Родина: опрос определил, с чем у россиян ассоциируется слово "Россия"

Россияне накануне Дня России ответили на вопрос, с чем ассоциируется у них название их страны.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Слово "Россия" ее граждане ассоциируют в первую очередь с понятиями "родина", за этот вариант ответа в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проголосовало более трети всех респондентов (31%).

Еще 29% связывают это слово с "великой державой" (29%). При этом так ответили в основном люди старшего поколения, сообщается на сайте Центра.

По данным исследования, у каждого десятого возникает такая ассоциация, как огромная территория и большая страна. Еще 7% назвали сильную армию, а по 4% - добрых и хороших людей, надежду на светлое будущее.

При этом, как указано в опросе, среди негативных ассоциаций россияне назвали низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).

Главными символами России опрошенные считают официальные символы: герб, гимн и флаг, а также единство российского народа, его сплоченность и многонациональность (по 16%). Для 9% респондентов главный символ - богатая природа. Любовь к Родине как символ России признают 6% участников опроса, а 5% видят символом силу, мощь и величие страны.