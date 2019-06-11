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Колизей

Гулять с голым торсом и вешать на мостах "любовные замки" запретили в Риме

© AFP 2019 / LAURENT EMMANUEL
В мире
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Городской совет Рима расширил список запретов для туристов.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Власти итальянской столицы запретили мужчинам ходить на публике с обнаженным торсом, а также вешать "любовные замки" на перила мостов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Колизей
© Sputnik / Писаревский
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Кроме того, теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с популярными туристическими достопримечательностями - такими, например, как фонтан Треви.

Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например, в музеи Ватикана или Колизей, теперь вне закона. Римские власти угрожают суровыми штрафами для тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов - их туристам придется нести.

За нарушение этих норм грозят штрафы - до 450 евро.



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