Гулять с голым торсом и вешать на мостах "любовные замки" запретили в Риме

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Власти итальянской столицы запретили мужчинам ходить на публике с обнаженным торсом, а также вешать "любовные замки" на перила мостов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Кроме того, теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с популярными туристическими достопримечательностями - такими, например, как фонтан Треви.

Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например, в музеи Ватикана или Колизей, теперь вне закона. Римские власти угрожают суровыми штрафами для тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов - их туристам придется нести.

За нарушение этих норм грозят штрафы - до 450 евро.