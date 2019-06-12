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Cирийские средства ПВО отражают удар израильской армии.. Архивное фото

Армия Сирии отразила израильскую ракетную атаку

© SANA
В мире
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Израильские военные регулярно наносят удары по сирийским объектам. Дамаск объясняет такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. ПВО Сирии в южной провинции Дераа отразила в ночь на среду ракетную атаку Израиля, сбив несколько ракет, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское гостелевидение.

Ракетный удар по Сирии
SANA
Израиль нанес серию ракетных ударов по аэродрому в Сирии

По информации канала Ikhbariya, израильские ракеты атаковали холм Телль аль-Хара.

Еще один сирийский госканал Syria TV проинформировал о том, что после атаки Израиль начал создавать помехи сирийским радарам.

"Израиль после своей ракетной атаки начал "электронную войну": сирийские радары подверглись помехам", - передает корреспондент.

В небе над некоторыми районами Дамаска были отчетливо слышны взрывы от работы ПВО.

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Израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Биньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
Израиль, Сирия


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