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Церемония инаугурации избранного президента Казахстана

Токаев вступил в должность президента Казахстана

© Sputnik / Владислав Воднев
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Церемония инаугурации избранного президента Казахстана прошла в среду 12 июня во Дворце Независимости в Нур-Султане.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Одержавший победу на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает Sputnik Казахстан.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", - сказал он в ходе торжественной церемонии в среду.

Президент Токаев также заявил, что власть должна быть внимательной к запросам людей и быть подотчетной перед народом.

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"Созидательные перемены на благо людей – вот мое понимание прогресса. При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и главы регионов", - заявил он.

Токаев подчеркнул, что для него как президента "самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние наших граждан".

Кроме того, правительству поручено серьезно обновить социальную политику, продолжил избранный президент Казахстана.

"Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, формировать средний класс. Моя цель обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. Главное – всегда и везде буду защищать национальные интересы Казахстана", - заявил Токаев.

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На инаугурации Токаева, которая проходит на третий день после выборов во Дворце Независимости, присутствует первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.

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Теги:
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