Достойная замена "Глоку": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

Издание подчеркнуло, что ПЛ-15 значительно превосходит свои аналоги, в частности, пистолет Макарова, и уже стал большим шагом вперед по сравнению с существующими аналогами.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Американский журнал National Interest выразил восхищение новым российским пистолетом Лебедева ПЛ-15, назвав его "квантовым скачком", передает РИА Новости.

National Interest отмечает, что ПЛ-15 объединил в себе лучшие качества российских и зарубежных пистолетов. Главным его преимуществом над предшественниками называется автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, а также ударно-спусковой механизм двойного действия.

Кроме того, в конструкции пистолета особое внимание уделено возможности более длительного использования пистолета (не менее 10 тысяч выстрелов), а также легкости оружия за счет рамы из алюминиевого сплава.

Издание считает, что новыми пистолетами в первую очередь будут вооружены армейские спецподразделения.

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Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.