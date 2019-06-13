Морская блокада и удары с воздуха: Израиль атаковал боевиков в секторе Газа

Израильские и палестинские военные 6 мая заявили о достижении договоренностей о прекращении огня после почти двух суток обмена ударами.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Израильская авиация атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в релизе.

На правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за агрессивные действия из анклава и требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Военные говорят, что минувшей ночью они перехватили ракету, задействовав систему ПРО "Железный купол". Обмену ударами предшествовало решение израильтян запретить палестинцам выходить в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами.

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри ранее заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.

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"В свете продолжения разжигания пожаров и запуска зажигательных шаров из сектора Газа в направлении Израиля сегодня вечером (в среду - ред.) принято решение ввести морскую блокаду на сектор Газа до дальнейшего уведомления", - написал Эдри в своем микроблоге в Twitter.

В начале мая между Израилем и палестинским сектором Газа, где правит исламистское движение ХАМАС, вновь обострились противоречия и начались военные действия, которые привели к гибели более 25 палестинцев и четырех израильтян.

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При посредничестве Египта и Катара сторонам удалось заключить перемирие, после чего эмир Катара объявил о выделении 480 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.