Москалькова: цель преследования Вышинского - создание обменного фонда

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что целью уголовного преследования руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло быть создание обменного фонда, чтобы выставить условия по освобождению других граждан Украины, передает РИА Новости.

"Он держится очень мужественно. К сожалению, суд, который начался вот буквально позавчера (ему было зачитано обвинительное заключение) меня разочаровал в очередной раз. Обвинительное заключение состоит из шести составов преступлений, которые вменяются Вышинскому", - отметила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека назвала статью за измену родине, по которой обвиняют Вышинского, бездоказательной.

"Так можно пересажать всю страну. И я так думаю, что это тоже был элемент создания обменного фонда для того, чтобы выставить условия по освобождению других граждан Украины", - подчеркнула Москалькова.

Кроме того, Москалькова высоко оценила профессионализм судей, которые ранее рассматривали дело Вышинского и выносили конкретные решения.

"Были удовлетворены все ходатайства, заявленные адвокатом, по крайней мере в том процессе, на котором я присутствовала. Первым было заявлено, чтобы Кирилла освободили из клетки. И неожиданно суд принял положительное решение. Потому что европейское сообщество давно уже признало содержание в клетках нарушением прав и достоинства человека. Сегодня и мы в России отказываемся от клеток, считаем их нарушением достоинства. Суд принял решение — и он вышел из вот этого аквариума, сел вместе с адвокатами, и дальше процесс для него был более комфортным", - сказала она.

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По мнению Москальковой, доказательная база по делу собиралась политизированно.

"Поэтому очень важно, если сегодня правосудие найдёт в себе мужество вынести оправдательный приговор в отношении Кирилла Вышинского. Если этого не случится, хотелось бы надеяться, что президент Владимир Зеленский, примет решение о помиловании человека, который никого не убил, не зарезал, не организовывал массовых беспорядков, не "взрывал" общество. Он общественно не опасен — это совершенно очевидно. Более того, это человек, который своим примером показал, что такое свобода слова и как отстаивать это право", - резюмировала омбудсмен.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.