23:02 13 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR73.01
Поиск
В мире

Просто гигантский: в Москве развернули самый большой флаг в честь Дня России

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© RUPTLY.

В честь празднования Дня России в Москве на Поклонной горе развернули самый большой в стране флаг.

Площадь полотнища составила 2100 квадратных метров.

В торжественной акции принимали участие воспитанники Юнармии, а также курсанты Военного университета и добровольцы из музея Победы.

Огромный флаг разворачивали под звуки национального гимна.

По теме

Что такое Родина: опрос определил, с чем у россиян ассоциируется слово "Россия"
Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с Днем России
Путин поздравил россиян с Днем России
Теги:
День России


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Базилио Сепе, Филиппины - Прибрежный дозор, Главные новости, одиночные фотографии
Лучшие из лучших: самые яркие фото конкурса имени Андрея Стенина
Просто гигантский: в Москве развернули самый большой флаг в честь Дня России
Золотой запас Европейских государств на душу населения

Соцсети

Sputnikabkhazia