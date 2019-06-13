Просто гигантский: в Москве развернули самый большой флаг в честь Дня России

Площадь полотнища составила 2100 квадратных метров.
В торжественной акции принимали участие воспитанники Юнармии, а также курсанты Военного университета и добровольцы из музея Победы.
Огромный флаг разворачивали под звуки национального гимна.
В честь празднования Дня России в Москве на Поклонной горе развернули самый большой в стране флаг.
Площадь полотнища составила 2100 квадратных метров.
В торжественной акции принимали участие воспитанники Юнармии, а также курсанты Военного университета и добровольцы из музея Победы.
Огромный флаг разворачивали под звуки национального гимна.
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в мире.
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Комитет ПАСЕ по регламенту ранее принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.
Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в мире.
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