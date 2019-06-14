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Правительство Молдавии ушло в отставку, Додон назвал это победой

© Sputnik / Алексей Никольский
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Президент Молдовии Игорь Додон заявил, что приветствует решение Демократической партии страны уйти из политики через отставку правительства Павла Филипа.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу 14 июня сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщает Sputnik Молдова

Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.

Виктор Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы Додон объявил, что не покинет пост

Экс-премьер выразил надежду, что "европейский вектор будет основополагающим во внешней политике". Он призвал всех сотрудников бюджетных организаций "работать достойно", однако подчеркнул, что "конституционный кризис в Молдове остается нерешенным".

Президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь заявил, что решение Демократической партии об уходе в отставку правительства Павла Филипа можно считать победой, но пока не окончательной.

По его словам, правительство Филипа не могло уйти в отставку, потому что уже было незаконным с 8 июня — дня, когда был создан кабмин Майи Санду.

Политический кризис в Молдавии

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

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На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.



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