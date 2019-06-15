18:43 15 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR72.70
Поиск
Петербургский международный экономический форум. День первый

Козак о ситуации в Молдавии: благоразумие взяло верх над авантюризмом

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
4410

Кабинет министров Майи Санду этим утром собрался на первое заседание в здании правительства Молдавии, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак выразил надежду, что парламентской коалиции и новому правительству Молдавии хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, передает РИА Новости.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", - сказал Козак.

© Sputnik / Алексей Никольский
Правительство Молдавии ушло в отставку, Додон назвал это победой

Дмитрий Козак также выразил надежду на то, что парламентской коалиции и новому правительству Молдовы "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - отметил Козак.

Додон аннулировал декрет о роспуске парламента Молдавии>>

Кроме того, он обратил внимание на то, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США консолидировано поддержали демократический процесс в Молдавии. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
Госдума рассмотрит возможность выдачи гражданства России в Приднестровье
"Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак.

Кризис в Молдавии

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

Молдавия оказалась на грани дестабилизации, заявил Додон>>

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

По теме

Президент Молдовы Додон объявил, что не покинет пост
Конституционный суд Молдавии отстранил президента Додона и распустил парламент
Парламент Молдавии принял декларацию "О захваченном государстве"
Теги:
Молдавия, Дмитрий Козак


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Показ Fashion East на Неделе моды в Лондоне.
Неделя в объективе: "Гонка героев", голый велопробег и снегопад в Индии
Торжество справедливости: жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia