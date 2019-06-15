Козак о ситуации в Молдавии: благоразумие взяло верх над авантюризмом

Кабинет министров Майи Санду этим утром собрался на первое заседание в здании правительства Молдавии, которое до этого было заблокировано сторонниками Демпартии.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак выразил надежду, что парламентской коалиции и новому правительству Молдавии хватит политической мудрости и выдержки для оздоровления политической ситуации в стране, передает РИА Новости.

"Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима", - сказал Козак.

Дмитрий Козак также выразил надежду на то, что парламентской коалиции и новому правительству Молдовы "и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране".

"Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан", - отметил Козак.

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Кроме того, он обратил внимание на то, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США консолидировано поддержали демократический процесс в Молдавии.

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"Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

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На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.