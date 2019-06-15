Почти полторы тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Сообщается, что в места постоянного проживания в течение прошедших суток вывод граждан Сирии не осуществлялся.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что чуть меньше 1,5 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, передает РИА Новости. © SANA Армия Сирии отразила израильскую ракетную атаку

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 491 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 420 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 071 человек (женщин – 321, детей – 546)", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск.

Более восьмисот беженцев вернулись в места постоянного проживания в Сирии за сутки>>

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая группировка.