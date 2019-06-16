Угроза мозгу: ученые назвали новую опасность фастфуда

Ученые рекомендуют полностью исключить фаст-фуд из рациона, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 “лишних” килокалорий.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Группа ученых из Австралийского национального университета выяснила, что употребление фастфуда вызывает преждевременное старение мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте MedicalXpress.

Нездоровое питание и отсутсвие физических нагрузок на организм, утверждают исследователи, увеличивает риск развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что, в свою очередь, ведет к деменции и атрофии мозга.

Влияние нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, отмечается в исследовании. Самым эффективным способом предотвращения преждевременного старения мозга ученые считают правильное питание.

Шакая о здоровом перекусе: фастфуд фастфуду рознь>>

Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел. © flickr.com / Katherine Lim Ученые рассказали, как фастфуд переводит иммунитет в режим ЧП

Итальянские аллергологи ранее выяснили, что регулярное употребление фастфуда способствует накоплению в организме особых веществ, вызывающих развитие пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.

Эксперт: эпидемия бесплодия обусловлена культурой фастфуда>>

Кроме того, фастфуд также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти удваивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой.