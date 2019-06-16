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Бургер с картошкой-фри и соусом

Угроза мозгу: ученые назвали новую опасность фастфуда

© Flickr / Daniel Zimmermann
В мире
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Ученые рекомендуют полностью исключить фаст-фуд из рациона, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 “лишних” килокалорий.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Группа ученых из Австралийского национального университета выяснила, что употребление фастфуда вызывает преждевременное старение мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте MedicalXpress.

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Нездоровое питание и отсутсвие физических нагрузок на организм, утверждают исследователи, увеличивает риск развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что, в свою очередь, ведет к деменции и атрофии мозга.

Влияние нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, отмечается в исследовании. Самым эффективным способом предотвращения преждевременного старения мозга ученые считают правильное питание.

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Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел.

Гамбургер.
© flickr.com / Katherine Lim
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Итальянские аллергологи ранее выяснили, что регулярное употребление фастфуда способствует накоплению в организме особых веществ, вызывающих развитие пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.

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Кроме того, фастфуд также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти удваивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой.

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Теги:
фастфуд


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