Отпустить баранку: беспилотные автомобили начали тестировать в Москве

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Пять первых высокоавтоматизированных автомобилей компании "Яндекс" выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников, рассказал РИА Новости представитель НТИ "Автонет", курирующей проект.

"Яндекс" выпустил пять первых беспилотников в Москве. До конца лета будет еще 15, а до конца года - 95. Также до конца года мы ожидаем расширение зон тестирования беспилотных автомобилей в другие области и надеемся, что и другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана.

Автомобили-беспилотники проедут по улицам Москвы и Татарстана, в эксперименте примут участие "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. На время эксперимента беспилотники получат знак "А" - "Автономное вождение".

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"Яндекс" работает над технологией беспилотного управления автомобилем с конца 2016 года. Испытания первых прототипов беспилотных автомобилей прошли весной 2017 года.