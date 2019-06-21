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Пентагон

Пентагон обвинил Москву в попытке пересмотра мирового порядка

© REUTERS / Yuri Gripas/File Photo
В мире
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Действия Вашингтона на Ближнем Востоке - не провокация, а лишь меры по укреплению обороны, заявили в Пентагоне.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Пентагон назвал дополнительный контингент войск, который собирается направить на Ближний Восток, подкреплением в целях обороны, отреагировав таким образом на критику российских политиков.

В письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон, выдержку которого приводит РИА Новости, в частности говорится: "Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе".

Кроме того, Глисон заявила, что Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья.

Пентагон, архивное фото
© AP Photo.
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Помимо этого, Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран совершил "большую ошибку".



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