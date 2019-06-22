Вероятность войны с Россией оценили в НАТО

Ранее Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) заявило о планах по реанимированию программы сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Военный конфликт России и НАТО маловероятен, но все же он возможен, сказано в докладе Оборонного колледжа НАТО "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО", передает РИА Новости. © Sputnik / Стрингер Свобода маневра: зачем НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих

В докладе подчеркивается необходимость отправки в Прибалтику большого контингента американских войск, поскольку, по словам автора доклада, балтийские республики могут стать для Москвы плацдармом для "разрушения архитектуры безопасности Европы".

"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю. Развертывание военных должно дополнять существующие договоренности про расширению передового присутствия", — говорится в документе.

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Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые продолжают пользоваться советскими вооружениями, кредиты на закупку американской техники. По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.