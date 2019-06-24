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Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2020 года

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших ограничительные меры в отношении России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до конца 2020 года.

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В августе 2014-го Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В список запрещенных для поставок в Россию товаров вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. 

По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.



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