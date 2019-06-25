Есть посадка: экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко, астронавты из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак после семи месяцев на МКС вернулись на Землю в капсуле "Союза МС-11", сообщает РИА Новости.

Аппарат совершил посадку во вторник 25 июня в 05:48 (по мск) в казахстанской степи.

Как сообщило НАСА, при возвращении экипажа на Землю с двигательной установкой "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация — отказал основной коллектор двигательной установки корабля, но это не повлияло на спуск с орбиты.

Сейчас на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.