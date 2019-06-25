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Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11

Есть посадка: экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
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Экипаж пилотируемого корабля "Союза МС-11" провел на орбите 204 суток полета.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко, астронавты из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак после семи месяцев на МКС вернулись на Землю в капсуле "Союза МС-11", сообщает РИА Новости.

Аппарат совершил посадку во вторник 25 июня в 05:48 (по мск) в казахстанской степи.

Как сообщило НАСА, при возвращении экипажа на Землю с двигательной установкой "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация — отказал основной коллектор двигательной установки корабля, но это не повлияло на спуск с орбиты.

Сейчас на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.



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