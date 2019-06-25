Есть посадка: экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко, астронавты из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак после семи месяцев на МКС вернулись на Землю в капсуле "Союза МС-11", сообщает РИА Новости.
Аппарат совершил посадку во вторник 25 июня в 05:48 (по мск) в казахстанской степи.
ЕСТЬ ПОСАДКА! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС11 благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.
Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX
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TOUCHDOWN! Welcome home, Oleg, Anne and David!#SoyuzMS11: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/29udbRy3Vc
Как сообщило НАСА, при возвращении экипажа на Землю с двигательной установкой "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация — отказал основной коллектор двигательной установки корабля, но это не повлияло на спуск с орбиты.
Сейчас на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.