"Россия сегодня" выступило официальным информагентством форума "Армия-2019"

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. МИА "Россия сегодня" стало официальным информационным агентством Пятого военно-технического форума "Армия-2019", который открылся во вторник 25 июня на территории подмосковного парка "Патриот", мероприятия форума также проходят на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Новостное агентство и радио Sputnik стало международным информационным партнером форума.

Самые актуальные новости с форума можно прочитать на плазме стенда РИА Новости, медиаколонне агентства на стенде Министерства обороны, а также в специальном разделе сайта ria.ru. Международное агентство и радио Sputnik будет сообщать новости для иностранных участников форума на английском языке, а РИА Новости – давать информацию для русскоязычных участников. Уникальный арт-объект, медиаколонна "России сегодня" и Sputnik, была разработана специально для форума "Армия -2019".

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот" © Sputnik / Евгений Одиноков

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот" © Sputnik / Евгений Одиноков

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот" © Sputnik / Евгений Одиноков

Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот" © Sputnik / Евгений Одиноков 1 / 4 © Sputnik / Евгений Одиноков Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот"

"Наш объект – это микс классики и современных технологий: С одной стороны колонна, а с другой – современный носитель информации, который работает онлайн, — сказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. — Надеемся, что посетители форума "Армия-2019" не только захотят сфотографироваться у такого яркого объекта, но и с интересом почитают наши новости".

Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня. В смотре принимают участие делегации 120 государств, в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов. В программе форума более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Форум, по прогнозам организаторов, посетят более одного миллиона человек.