Негигиеничное поведение: росгвардейцы раскаялись в попытке украсть шампунь

Сотрудники Росгвардии, пытавшиеся украсть шампунь и дезодорант в супермаркете в Сочи, привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в проступке.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. С сотрудниками Росгвардии, которые украли шампунь и дезодорант в одном из сочинских супермаркетов, провели разъяснительную работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

По данным агентства, они привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в проступке.

Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что стоимость товара полностью оплачена, а администрация магазина не имеет претензий к военнослужащим.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько мужчин в форме Росгвардии берут с полок магазина разные товары и прячут их в карманы. В комментариях к видео поясняется, что это были шампунь и дезодорант. В Росгвардии пояснили, что сотрудниками на видео оказались военнослужащие срочной службы.