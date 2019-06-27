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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Названо точное время встречи Путина и Трампа на саммите G20

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по московскому), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Администрация американского президента также обнародовала расписание встреч Трампа на саммите. На встречу саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Судом выделено всего 15 минут, так как следом должна состояться беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Тем нем менее следующая после Путина встреча Трампа пройдет лишь спустя полтора часа с бразильским президентом Жаиром Болсонару.

Кроме того, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.

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Как рассказал ранее высокопоставленный представитель Белого дома, на встрече с российским лидером будут обсуждаться ситуация в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тема "вмешательства" в выборы.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© Sputnik / Алексей Дружинин
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По информации помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане. Трамп ранее заявлял, что ожидает "хорошего разговора".

Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.

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Теги:
Саммит G20, Дональд Трамп, Владимир Путин


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