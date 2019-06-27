Названо точное время встречи Путина и Трампа на саммите G20

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на саммите G20 в Осаке в пятницу в 14:00 по местному времени (в восемь утра по московскому), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Администрация американского президента также обнародовала расписание встреч Трампа на саммите. На встречу саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Судом выделено всего 15 минут, так как следом должна состояться беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Тем нем менее следующая после Путина встреча Трампа пройдет лишь спустя полтора часа с бразильским президентом Жаиром Болсонару.

Кроме того, у Трампа намечены переговоры с другими мировыми лидерами, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган.

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Как рассказал ранее высокопоставленный представитель Белого дома, на встрече с российским лидером будут обсуждаться ситуация в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тема "вмешательства" в выборы.

По информации помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане. Трамп ранее заявлял, что ожидает "хорошего разговора".

Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.