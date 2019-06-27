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"Тихий огонек" угас: ушел из жизни музыкант Илья Калинников

© Foto / из личного архива Ильи Калинникова
В мире
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Основатель и солист группы “Високосный год” Илья Калинников умер на 47-м году жизни.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Во вторник ушел из жизни музыкант и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников, сообщил на своей странице в Facebook директор коллектива Алексей Кан.

"Двадцать пятого июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы “Високосный год” Илья Калинников", — написал Кан.

Остановка сердца стала причиной смерти известного музыканта. Популярность Калинникову принесли такие песни, как "Тихий огонек", ставшая главной темой сериала "Дальнобойщики", а также "Метро" и "Лучшая песня о любви".

Группа "Високосный год" была основана Калинниковым в конце 80-х годов. В 2000 году вышел ее единственный альбом под названием "Который возвращается".

 



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