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Симоньян на украинском языке призвала Зеленского помочь освободить Вышинского

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (188)
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Следующее заседание суда по делу Кирилла Вышинского пройдет 3 июля, возможно рассмотрение изменения меры пресечения, защита рассчитывает на ее смягчение, в том числе на домашний арест.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это", - написала она на украинском языке в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Стрингер
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (188)
Теги:
Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян, Вышинский


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