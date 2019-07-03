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Американский штурмовик сбросил учебные бомбы над Флоридой из-за птицы

© Foto / U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer
В мире
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BDU-33 содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения боеприпаса дотрагиваться до него нельзя.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей, после чего случайно сбросил три учебные бомбы в районе населенного пункта Суванни-Спрингс в штате Флорида, сообщается на сайте военной базы США Moody.

Военные отметили, что сброс бомб произошел "непреднамеренно".

Каждый из сброшенных учебных боеприпасов, имитирующих  226-килограммовую бомбу M1a-82, весит более 11 килограммов.

"Если вы нашли учебный боеприпас, не подходите к нему, отметьте местоположение, покиньте опасную зону и обратитесь в местные органы власти", - говорится в сообщении.

Учебные бомбы пока не обнаружены. О пострадавших не сообщалось.

Теги:
самолет


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