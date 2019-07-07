Тегеран начнет обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой

СУХУМ - 7 июл, Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в воскресенье 7 июля, что Тегеран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, превышать порог в 3,67% могут начать уже в понедельник 8 июля, остались технические моменты.

Аракчи не исключил, что сокращение обязательств Ирана может привести к выходу Тегерана из ядерной сделки. В то же время Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение его требований Тегерана по сделке.

"Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - сказал он.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в свою очередь заявил, что Иран настаивает на необходимости сохранения ядерной сделки, но не сможет в ней оставаться любой ценой

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Иран в воскресенье 7 июля может объявить о повышении уровня обогащения урана до 5%.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Российский МИД не раз призывал американских коллег действовать в соответствии с международным правом, вернуться к выполнению всех обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (CВПД) и снять все санкции против Ирана.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН, США и Евросоюза.

Согласно документу, долгосрочный план Ирана включал ограничения на все работы по обогащению урана и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в этой области в течение восьми лет.