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Российская военная техника будет представлена на учениях в Венесуэле

© Sputnik / Ульяна Соловьева
В мире
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в военных учениях в Венесуэле, запланированных на 24 июля, будет задействована техника российского производства.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Российская военная техника будет участвовать в военных учениях в Венесуэле 24 июля, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков журналистам.

Дипломат пояснил, что военная техника Венесуэлы российского производства.

"По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться. Я не знаю, есть ли какие-то виды вооружений, которые они закупали в других странах, но в значительной мере армия оснащена нашим оружием, поэтому это тоже будет использоваться", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее дипломат заявил, что поставки российской военной техники Венесуэле не нарушают баланс сил в регионе, а военные учения в Венесуэле 24 июля призваны укрепить обороноспособность страны, и никаких скрытых сигналов Москва в них не видит.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о новых военных учениях в стране 24 июля, которые пройдут в честь годовщины создания боливарианского флота, для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и границ. По словам президента, это будут гражданско-военные учения для проверки планов по национальной обороне, по защите морей, рек и границ.



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