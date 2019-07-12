Стартовал телемост между Россией и Украиной

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Впервые за последние несколько лет между Россией и Украиной начался телемост - он проходит в рамках программы "Надо поговорить" в эфире канала "Россия 1".

"Телемост под названием "Надо поговорить" будет осуществлен посредством Skype. Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, — это деятели науки, кино, спорта и просто люди", - сообщили ранее в пресс-службе ВГТРК.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.

В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" пригласил участников в свою студию в Москве.

В студии, по словам представителя канала, будут российско-украинские семьи - некоторые из них поддерживали общение, а некоторые возобновят его прямом в эфире. "На программе не будут обсуждать никаких политических вопросов и никаких политических деятелей в студии не будет", - подчеркнули в пресс-службе ВГТРК.