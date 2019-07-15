15:59 15 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR70.86
Поиск
В мире

Двести тысяч фейерверков: в Москве отметили 75-летие освобождения Вильнюса

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Праздничным салютом отметили в Москве 75-ю годовщину освобождения столицы Эстонии от фашистских захватчиков.

В субботу 13 июля на Поклонной горе в Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, было выпущено более 2000 тысяч фейерверков 50 видов.

Артиллерийский салют был произведен отдельным гвардейским салютным дивизионом имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Этот же дивизион салютует в День Победы и День защитника Отечества, а также на инаугурации президента России.

Оккупация Вильнюса армией гитлеровской Германии началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1115 дней. Закончилась она 13 июля 1944 года, когда войска Красной армии вошли в город.

Это один из серии салютов, которые планируют произвести в честь освобождения советских и европейских городов. До 9 мая 2020 года в Москве прозвучат залпы в честь освобождения Севастополя, Минска, Бреста, Риги, Таллина, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Белграда, Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.

Таллин не согласен: эстонский МИД против салюта в Москве в честь победы над нацизмом>>

Потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Цветы на воде, остров любви и бесконечность: лучшие снимки Drone Awards 2019
Двести тысяч фейерверков: в Москве отметили 75-летие освобождения Вильнюса
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia