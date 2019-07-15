Двести тысяч фейерверков: в Москве отметили 75-летие освобождения Вильнюса

В субботу 13 июля на Поклонной горе в Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, было выпущено более 2000 тысяч фейерверков 50 видов.

Артиллерийский салют был произведен отдельным гвардейским салютным дивизионом имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Этот же дивизион салютует в День Победы и День защитника Отечества, а также на инаугурации президента России.

Оккупация Вильнюса армией гитлеровской Германии началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1115 дней. Закончилась она 13 июля 1944 года, когда войска Красной армии вошли в город.

Это один из серии салютов, которые планируют произвести в честь освобождения советских и европейских городов. До 9 мая 2020 года в Москве прозвучат залпы в честь освобождения Севастополя, Минска, Бреста, Риги, Таллина, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Белграда, Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.

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Потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров.