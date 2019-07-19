"Большие вызовы": дети из "Сириуса" научили дроны искать пропавших людей

В сочинском центре "Сириус" создали и успешно испытали алгоритм, обучивший беспилотники безопасно летать под кронами деревьев в поисках людей, потерявшихся в лесу.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Учащиеся в образовательном центре "Сириус" в Сочи усовершенствовали способ поиска заблудившихся в лесу людей при помощи беспилотников, которые теперь умеют самостоятельно летать между деревьями, сообщили РИА Новости в образовательном центре.

Сообщается, что проектом руководят специалисты компании "Геоскан" и добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". По мнению специалистов, использование беспилотников может на порядок повысить результативность поисков, экономя при этом людские ресурсы.

"Ребята создали устройство, которое способно самостоятельно, без помощи оператора, сканировать заданный участок леса, пролетая между деревьями, кустами. Для ориентирования в пространстве беспилотник использует ультразвуковые и лазерные дальномеры и камеры машинного зрения", – сказала руководитель проекта от ГК "Геоскан" Елена Никитина.

Отмечается, что проект разрабатывали школьники из Волгоградской, Курской, Московской областей, Москвы и Республики Татарстан. Они собрали и испытали прототип беспилотного дрона на основе квадрокоптера "Пионер".

Оптимальная высота полета дрона, по расчетам разработчиков, около 15 метров и менее. Аппарат обучили самостоятельно, огибая деревья и и другие преграды, преодолевать сложный путь до нескольких произвольных пунктов назначения и передавать снимки с воздуха в центр управления полетом.

"Использование беспилотника, который сможет работать автономно в условиях ограниченной доступности, в разы повысит эффективность поисково-спасательных работ, скорость разведки и обнаружения потерявшихся в лесах людей", – рассказала инициатор разработки руководитель направления применения беспилотной авиации "Лиза Алерт" Александра Ломоносова.

Новый дрон будет представлен 24 июля на фестивале проектов образовательной программы "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус". Команда школьников рассчитывает продолжить работу и после программы в "Сириусе".

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