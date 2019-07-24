Госсовет Китая заявил о праве на силовое решение тайваньского вопроса

Отношения между правительством Китая и островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Китай не отказывается от использования военной силы в вопросе объединения с Тайванем, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом КНР, сообщает РИА Новости.

"У Китая есть твердая решимость и возможности, чтобы защитить государственный суверенитет и территориальную целостность. Китай должен и будет объединен. Мы не даем обещаний об отказе использовать силу и оставляем за собой право принимать все необходимые меры", - сказано в документе.

Подчеркивается, что это ни в коем случае не направлено против тайваньских соотечественников, а направлено против вмешательства иностранных сил и очень небольшой группы сепаратистов, поддерживающих "независимость Тайваня".

"Народно-освободительная армия Китая даст решительный отпор любым попыткам отделить Тайвань от Китая и будет защищать национальную безопасность", - отмечается в Белой книге.

Авторы книги также обратили внимание на то, что Китай придерживается принципов "мирного объединения" и "одна страны, две системы", выступает за мирное развитие двух берегов Тайваньского пролива, но выступает решительно иностранного вмешательства в этот вопрос.

Кроме того, в Белой книге по нацобороне сообщается, что военные расходы Китая будут расти умеренными темпами.

"По-прежнему остается большой разрыв между военными расходами Китая и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств", — отмечается в документе.

Военные расходы Китая "прозрачны и целесообразны", говорится в книге.

Это объясняется тем, что КНР сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении национального суверенитета, территориальной целостности и морских интересов страны.

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2018 году расходы на оборону увеличились на 8,1% — до 175 миллиардов долларов. Согласно бюджету на 2019-й, расходы вырастут до 177,6 миллиарда.

Госсовет КНР также отметил, что военная стратегия США подрывает международную глобальную стабильность и привела к существенному росту военных расходов.

"США скорректировали свою политику по национальной обороне и военную стратегию, приняв политику односторонних действий. Это спровоцировало напряженную конкуренцию между крупными странами, привело к существенному росту военных расходов", - сказано в документе.

В Белой книге также написано, действия США подтолкнули другие страны к наращиванию ядерного и ракетного потенциалов, а также создали угрозу глобальной стратегической стабильности.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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