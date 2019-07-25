"Во благо человечества": незаконно ввезенные в Сочи макаки останутся подопытными НИИ

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. ФГБУ "Научно-исследовательский институт медицинской приматологии" в Сочи не будет передавать незаконно ввезенных в Россию из Вьетнама обезьян в зоопарки, они останутся для опытов в институте, передает РИА Новости.

"Мы купили этих обезьян. У нас по документам проходит закупка для научно-исследовательских работ. Как поставщики это оформили - это на их совести. <…> Они остаются на нашем балансе, потому что мы за них заплатили деньги. Это еще надо найти зоопарки, которые примут 151 животное", - сказал представитель НИИ.

Он подчеркнул, что работа, имеющая огромное значение для человечества, ведется в институте соблюдением требований закона.

"Мы научно-исследовательский приматологический центр, зачем он нужен, если мы не будем проводить во благо человечества эксперименты на обезьянах? Мы покупаем их для научно-исследовательской работы, потому что это наше основное направление работы", - сказал ученый.

"Не было бы исследований на обезьянах, человечество бы уже вымерло, потому что обезьяна - лабораторный двойник человека, и мы экстраполируем на них заболевания с последующим лечением и испытанием вакцин от разных болезней. Мы все делаем по уставу. Мы несем ответственность за свои действия, и они у нас правомерные", - заключил представитель института.

Накануне Южная оперативная таможня сообщила о том, что в 2017-2019 годах некая российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак в качестве "зоопарковых или цирковых животных" и предоставила соответствующие ветеринарные сертификаты, а также разрешения Россельхознадзора и СИТЕС.

В результате в Россию из Вьетнама завезли 300 экзотических обезьян стоимостью более 8,5 миллионов рублей. Однако вместо зоопарков и цирков приматов отправили в НИИ, где они стали подопытными. Отмечалось, что к моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и усыплена.

Также сообщалось, что оставшихся обезьян планируется передать в зоопарки и цирки.

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