Восстановлен доступ к сайту Sputnik Литва

В России неоднократно подчеркивали, что действия литовских властей грубо нарушают международное право. В МИД РФ отмечали, что агентство Sputnik подвергается в Литве "откровенной травле".

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению (ЛКРТВ, LRTK) приняла решение возобновить доступ к сайту агентства Sputnik Литва на территории балтийской республики, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года. Решение было принято после того, как контент, якобы защищенный авторским правом, был удален с сайта.

Закон Литвы об авторском праве и смежных правах гласит, что после удаления защищенного авторским правом контента и уведомления LRTK об этом, доступ к заблокированному доменному имени в интернете должен быть возобновлен в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления.

В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала. В сообщении регулятора также отмечалось, что национальный вещатель связывался с агентством с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать.

На основе этого обращения регулятор 10 июля принял решение удовлетворить запроси выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики. Спустя два дня это решение одобрил Вильнюсский окружной административный суд.

В Москве подобные действия Вильнюса посчитали притеснением свободы прессы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей "откровенными репрессиями в отношении неугодных СМИ". Дипломат подчеркнула, что Литва продолжает курс "зачистки информационного пространства" от источников с альтернативным мнением.

Нападки на Sputnik Литва усилились на фоне президентских выборов в республике в мае. Агентство активно и профессионально освещало оба тура выборов, а также голосование по двум референдумам и выборы в Европарламент.

Спустя два дня после второго тура выборов президента в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва, гражданин Латвии Марат Касем. Журналиста допросили и вручили постановление, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности страны". После этого ему запретили въезд в страну на пять лет.

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