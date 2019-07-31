США сократят оборонный бюджет, заявил Трамп

Проект бюджета США на 2020 год предусматривает выделение 500 миллионов долларов на помощь союзникам в противодействии российскому влиянию.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что намерен сократить оборонный бюджет страны, передает РИА Новости.

"У нас сейчас очень сильные вооруженные силы, гораздо сильнее после последнего принятого бюджета. Потом, в какой-то момент, я смогу урезать бюджет. Но мы были вынуждены модернизировать наши вооруженные силы", - заявил Трамп.

На вопрос ведущего, запланировано ли сокращение бюджета, Трамп ответил "абсолютно".

Ранее сенат США одобрил проект оборонного бюджета в размере 750 миллиардов долларов на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября 2019 года. Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающий выделение на эти цели 733 миллиардов долларов вместо запрошенных администрацией Трампа 750 миллиардов.

Наличие двух версий оборонного бюджета - обычная практика в США. В таком случае начнет работу согласительный комитет из представителей обеих партий, который выработает консенсусное решение. Разница в подходах становится поводом для политического торга и в других вопросах.

Оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год составил 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) превысило бюджет 2018 года.

Кроме того, американский лидер заявил, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - отметил президент США.

Ранее советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.

Он также подтвердил, что США настроены на заключение нового соглашения в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай.

Договор СНВ-3

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

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